Fondazione Crc ed Evam insieme nel segno della “cura” nel cammino di Aronte

CARRARA – La buona salute del territorio deve vivere anche di piccole sinergie capaci di fare grandi cose. Soprattutto quando scendono in campo le eccellenze della provincia che decidono di fare squadra in un’ottica di rilancio unitaria attraverso la condivisione di idee, progetti e obiettivi.

«Per la prima volta la Fondazione Crc ha scelto l’acqua Fonteviva per i suoi consumi ed è una scelta fatta con la consapevolezza che si tratta di un’acqua unica, eccellenza del territorio, che fa bene alla salute ed è buona, imbottigliata nella nostra provincia, sostenibile e a chilometro zero, di fatto. – dichiara Isoppi – A partire da questa decisione, abbiamo anche pensato di iniziare una cooperazione a più livelli, sugli eventi che organizza la Fondazione sul territorio ma anche per quelli organizzati con altri partner. L’intenzione è di riuscire a creare nuova coesione, iniziare davvero a fare squadra: noi nel nostro piccolo lo abbiamo fatto».

«Siamo convinti che non servano grandi parole per cambiare la mentalità ma esempi, piccoli passi – ribadisce Porzano – che danno un segnale chiaro. Per questo abbiamo elaborato due etichette, per iniziare, in edizione speciale per il festival con-vivere e il Cammino di Aronte. Per il festiva sull’etichetta ci sarà la frase ‘Un sorso di cultura’, per unire il tema dell’acqua e della cultura, perché siamo convinti che la ‘cura’ del corpo e dello spirito passi attraverso la cultura, come un bel bicchiere di acqua buona. Per Aronte, invece, abbiamo inserito il logo della sirena che rappresenta il cammino». Piccole sinergie che fanno grandi cose, in grado di valorizzare il territorio.