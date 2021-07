Contributi affitti, al via le domande per l’erogazione nel Comune di Carrara

CARRARA – Il Comune di Carrara informa che i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti possono presentare, entro il 23 agosto 2021, le domande per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione nell’ambito dell’avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19” a valere sul Por Fse 2014-20 Asse B. L’avviso è destinato specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto, o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro.

Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Carrara e che siano in possesso dei seguenti requisiti: diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019 e riferite al periodo gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. Tale riduzione è riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del Governo), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia; requisiti previsti dal punto 3 dell’Allegato A alla DGR. n. 402 del 30/3/2020 Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98, come individuati nell’Avviso.

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata di tutta la necessaria e idonea documentazione, potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Carrara, piazza 2 Giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle 17:00. Oppure la domanda può essere spedita a mezzo lettera raccomandata A/R (farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante) indirizzata a: Comune di Carrara, U.O. Servizi Abitativi, piazza 2 Giugno, 1, con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi di integrazione al canone di locazione a valere sul POR FSE Regione Toscana 2014-2020”. Infine è possibile inviarla tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.carrara@postecert.it. Per informazioni è possibile contattare l’U.O. Servizi Abitativi ai numeri 0585/641447 – 641271, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle 17:00. La documentazione è scaricabile sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it.