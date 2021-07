TRESANA – Si è svolta sabato scorso al Parco Fiera di Barbarasco (Tresana) la Festa dell’iscritto alla Cisl, buona prassi di un’iniziativa nata con la Cisl Massa-Carrara e adottata poi da Cisl Toscana Nord. Ha celebrato la Messa Don Antony Nnady, parroco di Barbarasco, che ha intrattenuto i numerosi presenti (circa 140 persone all’aperto ottimamente distributi nelle panchine ombreggiate) con una precisa omelia, assai apprezzata, nella quale ha riassunto la importanza la necessità e la valenza etica del lavoro nelle Sacre Scritture, partendo dall’antico testamento ed arrivando ai Vangeli e soprattutto alle lettera di Paolo.

Il dibattito che si è succeduto ha toccato le varie argomentazioni proposte ai presenti dal programma della festa.

Ha introdotto Massimo Bani Segr. gen.le Cisl Toscana Nord che ha voluto ringraziare e dare la parola al sindaco di Tresana Mastrini Matteo ed al dindaco di Aulla e presidente della conferenza dei sindaci della Lunigiana Valettini Roberto.

Il segretario confederale del Territorio Andrea Figaia ha parlato del contesto economico di Massa-Carrara prima durante e dopo il Covid e di come le statistiche ufficiali evidenzino in modo anche estremamente positivo i dati macro economici e di come invece i rilevatori sociali di cui può fruire una corpo intermedio, come il sindacato parlino con lingue assai diverse. Contraddizoni figlie di una burocrazia che anche nei numeri è ben distante, spesso, dalla realtà.

Il segretario generale Cisl Toscana Ciro Recce ha voluito evidenziare le difficoltà di relazione con la Regione Toscana, partita bene ma finita in un vicolo cieco relazionale, senza volersi proporre come momento di filtro delle difficoltà e nascondendo quasi macro progetti come la attuazione in Toscana del Pnnr vero ‘mostro di Lockness’, di cui si parla si parla forse qualcuno intravede ma diventa leggenda.

Ha concluso la mattinata Maurizio Petriccioli, segretario generale Funzione Pubblica Cisl nazionale. Ha impostato e centrato la mattinata sul ruolo della Persona e su come tutto sia diventato e enaocra diventi difficle o più difficle a causa della pandemia. Il sindacato deve fare riferimentro alla sua gente ai cittadini che necessitano di un aiuto di un conforto di essere anche Speranza, come punto di riferimento nella società, quando invece si cerca di bypassare i corpi intemedi utilizzando l’informatica con i suoi pin puk spid o altro. La relazione conòl’altra/o vero monod vitale della relazione. essenziale per avere sedi frequentate, servizio, volontariato aiuto. La giornata si è conclusa con il pranzo sociale alla trattoria da Bernardi.