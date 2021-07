CASOLA IN LUNIGIANA – L’assordante silenzio delle autorità interpellate giorni fa dalla cittadinanza di Casola in Lunigiana (Massa-Carrara) e di Minucciano e Giuncugnano dell’Alta Garfagnana (Lucca) sulla chiusura del ponte sull’Aulella della SR 445 che porta a Lucca e alla costa e all’autostrada della Cisa, ha ancor di più indignato la comunità. Nell’assemblea di ieri pomeriggio, è stato nuovamente richiesto ai sindaci di farsi carico delle ripercussioni negative sulla comunità e di far approntare un guado o un ponte provvisorio per ovviare alla chiusura totale. «È stato messo in rilievo che le alternative viarie sono disastrose, e le foto mostrate non lasciano dubbi – spiegano i cittadini – Possibile che non ci sia stato un pensiero per chi deve percorrere queste strade? Come faranno due mezzi a passare contemporaneamente, e tutto il traffico che si riverserà come potrà essere retto da strade malconce, piene di buche e per di più senza parapetti? E mezzi di soccorso ed emergenza come faranno? Sono domande a cui, ad oggi, non vi è risposta, e soprattutto non sembrano fare problema.»

«Casualmente mi sono trovato a percorrere la strada provinciale n 17, che ha un innesto con la strada

provinciale n 15 – racconta un altro cittadino – Queste due strade, fanno parte della “bretella” predisposta dalle competenti autorità per ovviare alla chiusura temporanea del ponte sul fiume Aulella, per la sua messa in sicurezza.

Le foto che ho scattato sono eloquenti, rispetto alle difficoltà più o meno grandi che i residenti, turisti, mezzi di soccorso, camion di approvvigionamento alimentare e di carburante dovranno affrontare nei prossimi giorni per raggiungere o spostarsi dai capoluoghi dei comuni di Casola in Lunigiana, Minucciano e Giucugnano.

In una assemblea pubblica con il sindaco di Casola in Lunigiana e il presidente della provincia di Massa-Carrara, sono state fatte delle proposte (un guado di poche decine di metri oppure un ponte Bailey) che, unitamente ai lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Aulella, non esponesse a inutili rischi gli abitanti e tutti coloro che per impegni lavorativi e di turismo devono percorrere la strada regionale 445. In altre parole, non vorremmo che si arrivasse al paradosso che la messa in sicurezza del ponte sul fiume Aulella, sia a discapito della sicurezza e della libera circolazione delle persone, in un territorio tra l’altro è a rischio di incendio e terremoti. Per tale motivo ripubblico il riassunto delle proposte fate alle autorità competenti che fine adesso hanno taciuto, ma noi siamo speranzosi perché magari qualcuno ha la forza, ma noi abbiamo la ragione dalla nostra parte.»