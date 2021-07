Lutto cittadino a Massa in occasione del funerale di Daniele Rebecchi

MASSA – Sarà lutto cittadino a Massa in occasione dei funerali di Daniele Rebecchi, 54enne massese che pochi giorni fa ha perso la vita dopo una caduta di 15 metri da un capannone ad Avenza. Domani sarà eseguita l’autopsia, dopodiché verrà autorizzato il funerale. “Sono profondamente addolorato per la morte, l’ennesima su un luogo di lavoro – aveva scritto il sindaco di Massa Francesco Persiani sulla sua pagina Facebook – A nome mio personale, di tutta l’amministrazione comunale e della città, mi unisco al dolore dei familiari dell’operaio. In segno di vicinanza proclamerò il lutto cittadino in occasione delle esequie”.

In tanti si stringeranno al dolore della compagna e dei figli di Daniele nel momento dell’ultimo saluto. Per loro nei prossimi giorni sarà istituito un conto corrente bancario.