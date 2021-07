«Il Green Pass, la peggiore violazione dei diritti dal 1938». Sabato la protesta arriva a Massa

MASSA-CARRARA – Non sono passate neanche 24 ore dall’annuncio del governo sull’estensione del green pass per partecipare alla vita sociale (qui le specifiche) che la mobilitazione dei contrari all’ennesima misura restrittiva è già partita anche nella provincia di Massa-Carrara. Ieri sera una prima manifestazione si è svolta nel centro di Torino: migliaia di persone sono scese in piazza. E adesso la protesta si allargherà anche nei capoluoghi delle altre province italiane, compresa la nostra.

Domani, sabato 24 luglio, a partire dalle 17.30 a Massa in piazza Aranci, si svolgerà la manifestazione organizzata dal gruppo “Rivoluzione Allegra”: «Domani, sabato 24 luglio alle 17,30, anche a Massa, in piazza Aranci – scrive l’associazione in una nota – si terrà una delle decine di manifestazioni organizzate in tutta Italia contro il previsto decreto istitutivo del Green Pass, che è la peggiore violazione dei diritti inviolabili del cittadino (lavoro, circolazione, libertà personale) dal 1938 a oggi: uno strumento di ricatto – in assenza di obbligo vaccinale – e di discriminazione (tra vaccinati e non, che trasmettono il virus allo stesso modo) che non può essere usato in questi termini anche a fronte della normativa europea».

«La protesta, a Massa, è auto-organizzata dal gruppo Rivoluzione Allegra e aperta a tutti coloro che intendono protestare contro la deriva totalitaria, contro il Green Pass, contro l’obbligo vaccinale, contro l’impiego dell’epidemia come pretesto per una falsa “rivoluzione verde” o “transizione ecologica”, portata avanti da gruppi di interessi economici, finanziari, editoriali, politici che rappresentano lo 0,1 % della popolazione mondiale e da una classe politica che non ha effettuato nessuna transizione, ma è la stessa responsabile del tracollo di sistema in cui ci stiamo avvitando».

Quello che gli organizzatori chiedono è: