350mila euro da investire sulle scuole di Massa-Carrara: ecco come verranno divisi

MASSA-CARRARA – Sono 1 milione e 670 mila gli euro che vanno ad aggiungersi alle spese per investimento nel bilancio 2021 della Provincia di Massa-Carrara: li ha resi disponibili il consiglio provinciale nel corso dell’ultima seduta approvando la delibera di variazione che applica al bilancio annuale e quindi al Dup, il documento unico di programmazione, le risorse dell’avanzo di amministrazione provenienti dal resoconto 2020 approvato nello scorso mese di giugno.

“Approvando il resoconto 2020 avevamo un avanzo complessivo pari a 2 milioni 653 mila euro – ha detto il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti in consiglio. Con questa delibera ne destiniamo oltre 1 milione e 600 mila. Oltre 1 milione, per la precisione 1 milione e 10 mila euro, viene destinato al patrimonio edilizio: la parte più sostanziosa (400 mila euro) sarà spesa per la realizzazione del restauro delle gronde di Palazzo Ducale di Massa sul lato di via Guidoni, con la possibilità quindi di liberare quel lato dai ponteggi.

Il resto della cifra servirà soprattutto per l’edilizia scolastica: una parte (195 mila euro) hanno un vincolo di destinazione legato alla sottoscrizione di un mutuo e serviranno per la ristrutturazione della palestra dell’Istituto Barsanti di Massa”.

Altri principali interventi sulle scuole riguardano:

100 mila euro per la progettazione relativa all’ampliamento della sede di Via Marco Polo del Liceo Montessori Repetti di Marina di Carrara

110 mila euro all’Istituto Salvetti Massa per l’installazione infissi a norma

60 mila euro Liceo Palma Massa per realizzazione di controsoffitti anti sfondellamento

25 mila euro Liceo Rossi-Pascoli Massa progettazione GSE per accedere a fondi servizi energetici

15 mila euro per la progettazione relativa al cambio di destinazione d’uso (da uffici a scuola) dell’ex Centro per l’impiego di Massa

35 mila euro per il liceo Gentileschi di Carrara per la progettazione e realizzazione dell’impianto elettrico in una zona dell’istituto.

Sono 660 mila, invece, gli euro destinati alla viabilità provinciale. Vediamo nel dettaglio i principali interventi :