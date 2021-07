Ponte Aulella, problemi statici: dal 26 luglio stop alla circolazione sulla Sr 445 della Garfagnana

MASSA – È stata modificata l’ordinanza di interruzione della circolazione veicolare lungo la Sr 445 della Garfagnana, all’altezza del km 61, nel Comune di Casola in Lunigiana: per problemi organizzativi con una nuova ordinanza lo stop alla circolazione è stato posticipato ed entra in vigore per tutti i veicoli dal 26 luglio al 5 agosto 2021.

La nuova ordinanza è stata adottata dal Settore tecnico della Provincia di Massa-Carrara per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul torrente Aulella attraverso un intervento di rinforzo statico e miglioramento sismico per un importo, dopo il ribasso d’asta, di circa 76 mila euro. La disposizione resta in vigore comunque fino al termine dei lavori.