Green Pass, Giani contrario a quello per bar e ristoranti

TOSCANA – «Sono favorevole perché, in una logica di stimolo alle persone a vaccinarsi, il green pass può consentire una maggiore motivazione. Un green pass da utilizzare in condizioni possibili di assembramenti in modo da avere la sicurezza che in quella situazione vi siano persone o vaccinate o negative». Lo ha detto intervenendo su Radio 1 il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.

«Su bar e ristoranti – ha poi evidenziato – nel momento in cui noi usiamo delle regole che sono oggettive, e date dai disciplinari, non credo ci sia bisogno del green pass. Sì invece per luoghi dove si fa un concerto, un evento, per una grossa manifestazione. In questo momento siamo nel periodo estivo, è ripresa l’economia, vi è una possibilità maggiore nell’arco di questi due-tre mesi di poter far tornare i conti a tanti operatori e lavoratori di questo Paese, se si arrivasse ad avere comunque un atteggiamento di apertura, per poi magari riconcentrarsi dopo Ferragosto o a settembre» su eventuali restrizioni, sarebbe meglio. «Non è come in Inghilterra dove siamo arrivati a 52mila, o anche in Spagna. In Italia la situazione è abbastanza contenuta, vi è una tendenza alla ripresa, ma non è ancora così forte. Io sarei per un atteggiamento di tolleranza».