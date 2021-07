L’appello del sindaco: «Venite a vaccinarvi, nuove chiusure sarebbero un disastro per tutti»

MARINA DI CARRARA – Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha completato il percorso di vaccinazione. Ieri, 20 luglio, il primo cittadino ha ricevuto la seconda dose all’hub vaccinale di CarraraFiere e, al termine della somministrazione, ha voluto lanciare un appello ai cittadini. «Purtroppo i casi da Coronavirus, dopo un periodo di stasi, stanno risalendo – ha avvertito – In questa settimana non abbiamo avuto nessun guarito. Eravamo scesi a 10 soggetti in isolamento, mentre ad oggi siamo arrivati a 43. Purtroppo, quindi, il virus sta continuando a diffondersi».

«Fortunatamente non abbiamo persone ricoverate in ospedale, ma i contagiati hanno un’età media molto giovane – ha aggiunto il sindaco -. Quindi vi invito a vaccinarvi: non manchiamo a questo appuntamento, se vogliamo continuare a rimanere liberi di uscire e di frequentare i nostri luoghi cari. Perché rovinarsi una stagione così bella come l’estate, dovendo rimanere in casa perché contagiati? Venite anche voi a vaccinarvi, in modo tale da evitare nuove chiusure che sarebbero un disastro per tutti».