La dottoressa Carnacina si dimette da coordinatrice del servizio sociale del Comune di Massa

MASSA – La dottoressa Alessandra Carnacina ha rassegnato le dimissioni dall’incarico come coordinatrice del servizio sociale del comune del Comune di Massa. Lo annuncia la stessa amministrazione comunale attraverso una nota, in cui si sottolineano le “ragioni di carattere personale e di necessità familiare”, e al tempo stesso “la buona collaborazione instaurata con l’amministrazione comunale e il Settore”.

La dottoressa Carnacina aveva assunto l’incarico a tempo determinato presso questa amministrazione a fine maggio. In questo periodo ha avviato un lavoro di analisi del servizio per una ottimizzazione dello stesso.

Il sindaco Francesco Persiani e l’assessore alle Politiche sociali Amelia Zanti ringraziano la dottoressa Carnacina per il lavoro svolto ribadendo la volontà dell’amministrazione comunale di “continuare ad investire nel settore sociale per meglio rispondere alle tante necessità del territorio, risposte che il Servizio ha sempre reso in maniera eccellente anche in questo difficile momento di pandemia con un carico di lavoro straordinario che si è aggiunto all’ordinario”.