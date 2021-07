Tpl, incontro tra Ctt nord e Autolinee Toscane. Vicino il passaggio di consegne

TOSCANA – I vertici di CTT Nord s.r.l. e Autolinee Toscane s.p.a. si sono incontrati oggi presso la sede dell’attuale gestore per dare continuità alla programmazione, all’organizzazione e allo svolgimento delle attività funzionali al subentro del nuovo gestore, in un’ottica di positiva collaborazione e in modo da assicurare un rapido e ordinato passaggio di consegne.

“E’ stato un incontro positivo – ha dichiarato l’avv. Filippo Di Rocca, Presidente di CTT Nord – abbiamo condiviso un percorso per il passaggio dei beni essenziali e per favorire così il processo di subentro”.

“Un passo importante nella giusta direzione – ha commentato Jean Luc Laugaa, AD di Autolinee Toscane – ringrazio i vertici di Ctt per la disponibilità e la fattiva collaborazione”.