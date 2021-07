Nuovi contatori Gaia a Filattiera: dal 21 luglio via alle sostituzioni

LUNIGIANA – Domani, 21 luglio, inizierà la sostituzione dei contatori per circa 940 utenze nel Comune di Filattiera (MS) in particolare nelle zone di Caprio, Ponticello, Canale, Cantiere, Migliarina, Ponte e Ponte Sotto. A comunicarlo è il gestore idrico Gaia spa attraverso una nota che riportiamo di seguito.

“I nuovi contatori saranno del tipo statico ad ultrasuoni. Tali contatori sono in grado di individuare, tramite rilevamento acustico, eventuali perdite idriche nella rete e negli allacciamenti migliorando nel contempo la qualità del servizio erogato. Anche in caso di portate particolarmente basse è assicurata la stabilità di lettura dei dati. La campagna di sostituzione di questi contatori rientra in un progetto pilota condotto nella zona. L’installazione di contatori di ultima generazione è una delle misure che GAIA S.p.A. adotta per ridurre, contrastare e prevenire le perdite, misure che possono prevedere l’utilizzo di modelli matematici e simulazioni e la realizzazione di distretti di misura in cui gestire attivamente le pressioni, controllare il livello di perdita e indicare le sostituzioni di condotte necessarie al mantenimento o raggiungimento del grado di efficienza. Informiamo gli utenti interessati che la sostituzione del contatore nelle località indicate nel Comune di Filattiera è gratuita e nel caso in cui il contatore sia esterno all’abitazione non verrà richiesto di entrare in casa. Per i contatori che si trovano all’interno, la ditta incaricata per la sostituzione, coadiuvata dai tecnici di GAIA, informerà ciascun utente per concordare un appuntamento per le operazioni di montaggio. GAIA S.p.A. ricorda anche gli altri numeri verdi: 800-223377 per la Consulenza agli utenti e 800-234567 per emergenze e guasti. Ringraziamo tutti gli utenti per la collaborazione”.