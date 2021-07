Nuova palestra per le scuole “Dante Alighieri” di Aulla, ad agosto il via al cantiere

AULLA – Anche la scuola media Dante Alighieri di Aulla (Massa-Carrara) avrà finalmente la sua palestra; infatti, dopo la ricostruzione del nuovo plesso scolastico che non prevedeva alcuno stabile destinato all’attività fisica dei ragazzi, l’amministrazione ha chiesto a gran voce alla Regione Toscana di completare l’opera e, di conseguenza, di allargare l’offerta formativa attraverso l’investimento in un palazzetto dedicato. La palestra, quindi, si farà come annunciato dal Comune di Aulla sui canali social. Aggiudicato l’appalto, l’inizio dei lavori è previsto per il mese di agosto 2021. La realizzazione del progetto prevede un investimento di 800mila euro e va a restituire alla comunità, dopo dieci anni, ciò che l’alluvione aveva portato via con sé.