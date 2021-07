AULLA – Per festeggiare i 20 anni dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, coinvolgendo i 657 comuni che si snodano lungo il percorso che da Canterbury porta a Roma, è iniziato il viaggio “Ambassador Road to Rome”, che vede impegnati famosi blogger e videomaker nel percorrere la Via Francigena attraversando per più di 3mila chilometri Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia, raccontando a tutto il mondo questo evento che passerà anche dalla Lunigiana. Un epico viaggio che è iniziato il 15 giugno e che si concluderà a Santa Maria di Leuca il 18 ottobre, facendo tappa a Roma il 10 settembre.

Il bastone della Confraternity of Pilgrim to Rome è in viaggio, testimone della staffetta che lo porterà dall’Europa del Nord a quella del Sud lungo 127 giorni di viaggio. Durante il percorso, forte è la partecipazione dei territori, delle amministrazioni dei piccoli comuni e delle associazioni, e numerosi sono i pellegrini che si stanno unendo all’iniziativa.

Ad accogliere i blogger in missione nel loro viaggio, il Comune di Aulla che, grazie al Cai sezione Fivizzano, potrà accogliere i pellegrini offrendo un sentiero ben percorribile e segnato nel tratto Fornoli-Aulla-Bibola-Vecchietto di sua competenza. Il percorso sarà così più facile da seguire in tutta sicurezza anche per pellegrini ed escursionisti durante l’intera stagione.

Nel frattempo, l’evento sta spingendo anche per l’entrata della Via Francigena nel patrimonio Unesco, una candidatura sostenuta da tutti gli enti che permettono alla Via Francigena Europea di esistere.