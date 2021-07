Una scuola più green: Podenzana ristruttura materne ed elementari

PODENZANA – Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico della scuola elementare e materna di Podenzana (Massa-Carrara) capoluogo in località Chiesa, per un importo complessivo di 160mila e 186 euro. L’edificio, costruito negli anni ’60, oggetto di importante intervento di adeguamento sismico nel 2010, subirà interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche, incidendo anche sul comfort dell’abilità dell’edificio.

Gli interventi riguarderanno: inserimento della coibentazione all’interno del manto di copertura, sostituzione degli infissi; sostituzione della caldaia a gas esistente con caldaia condensazione; realizzazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in regime di autoconsumo, realizzazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; realizzazione di impianto di domotica comprensivo di rilevatori di presenza infrarossi.

L’amministrazione comunale di Podenzana, partecipando al bando indetto dalla Regione Toscana, finanziato dal Programma operativo regionale (Por) del fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020, ha ottenuto l’ammissione del progetto di efficientamento con provvedimento del 7 ottobre 2019, ricevendo un contributo a fondo perduto dell’80%. Il 20% sarà coperto con l’ulteriore ricorso al contributo del Gse.

«Un intervento sul quale stiamo lavorando da tempo – commenta il sindaco Marco Pinelli – e grazie al quale riusciremo ad efficientare energeticamente, ma soprattutto a migliorare il comfort abitativo dell’edificio, già reso sicuro dal punto di vista sismico nel 2010.»