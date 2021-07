Rsa Regina Elena, il M5s: «Serve il via libera dell’Asl per ls riapertura del centro Alzheimer»

CARRARA – Nell’ultima seduta di commissione bilancio e partecipate, congiunta con la commissione 4 sociale, si è parlato della rsa del Comune “Regina Elena” insieme al presidente Giuseppe Simone Profili, al componente del cda Mauro Lancioni e al facente funzioni di direttore Massimo Bonotti e all’assessore al Bilancio Matteo Martinelli.

«Si è cercato – spiega il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle – di guardare oltre la situazione covid già discussa in altre sedute (dato che nell’ultimo anno e mezzo ha comportato parecchie difficoltà sotto ogni aspetto, dalla gestione agli incontri fra ospiti e parenti, ai costi per perseguire la sicurezza di lavoratori e ospiti circa il problema covid) e di fare il punto su alcuni temi. Per quanto riguarda il centro diurno Alzheimer è stato spiegato che la riapertura dipende anche da Asl che individua modalità e protocolli. La Regione Toscana – evidenziano i pentastellati – ha pubblicato alla fine di giugno una delibera con cui ha modificato i requisiti per le riaperture dei Centri Diurni Alzheimer integrati, prorogando al 31 luglio la presentazione dei progetti per la riapertura. La nostra rsa, che si era già attivata con la stessa Asl sta dunque rivedendo la propria organizzazione e presenterà il proprio progetto che dovrà superare il vaglio dell’Azienda sanitaria prima di poter riaprire».

«Gli incontri fra ospiti e parenti stanno continuando in tutta sicurezza grazie alla camera degli abbracci che è stata predisposta per garantire gli incontri anche in piena pandemia. L’inizio degli incontri di persona nella struttura è previsto entro settimana entrante, seguendo tutti i protocolli anti covid dell’Asl inerenti sia alla struttura sia ai parenti. Un importante passaggio ha riguardato i concorsi, che riguardano varie figure: il concorso per il nuovo direttore è in fase di conclusione e si registra la novità relativa all’inserimento della laurea in scienze infermieristiche e la priorità nelle selezioni per profili provenienti dal campo sanitario tra i criteri di selezione».

«Per le Oss hanno partecipato al bando circa 150 persone, un numero che comporta la gestione delle modalità di selezione in linea con la normativa anti Covid, aspetto non trascurabile visto l’elevato numero di partecipanti, per rispondere al quale è già in corso la valutazione di idonee soluzioni anche all’aperto. I bandi relativi ad infermieri ed amministrativi sono invece conclusi. Si è potuto verificare che il numero di infermieri assunti dalla rsa è in linea con le linee guida di settore, e anzi supera il numero minimo previsto di due unità, di cui una è la coordinatrice infermieristica. Per quel che concerne i contratti è stato ribadito quanto già precisato in precedenti incontri: la trasformazione del Regina Elena in azienda speciale avvenuta nel 2015 non permette più l’applicazione dei precedenti contratti di lavoro (afferente gli enti pubblici) perciò, a chi viene assunto a seguito di nuovi bandi, verrà applicato il nuovo contratto di lavoro, così come dice lo statuto, la Corte dei Conti e la legge».

«Ci spiace – affermano i Cinque Stelle – che in questo periodo si leggano continuamente attacchi alla rsa, con affermazioni che minano la fiducia del cittadino verso una struttura che è un fiore all’occhiello in quanto a servizi ed attenzione dedicati all’ospite. Molti attacchi sono proprio relativi ai contratti di lavoro, ma ci si dimentica che l’obbligo di dover applicare gli attuali contratti discende da scelte fatte in passato quando si è trasformata la casa di riposo in azienda speciale. Se la legge impone determinate cose si fa quello che dice la legge, questa è la posizione espressa dal presidente Profili, che ci trova d’accordo. Nella riunione di ieri abbiamo ritrovato la disponibilità degli intervenuti a spiegare, raccontare e analizzare le questioni che venivano sottoposte e ci sentiamo di ringraziarli perché siamo certi che non sia semplice arginare le problematiche che il covid ha comportato, compreso anche lo stop di importanti progetti che erano stati impostati e di importanti attività che erano state messe in piedi per gli ospiti, anche attraverso accordi con scuole e associazioni del territorio e che avrebbero allietato le loro giornate. Ci auguriamo che si possa quanto prima tornare alla normalità è che si attivi il centro diurno appena l’Asl darà il proprio ok al progetto presentato, cosicché ogni tassello possa rientrare al proprio posto e gli ospiti possano tornare ad incontrare con tranquillità i propri cari».