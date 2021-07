Viticoltura eroica e Candia Doc, i custodi del territorio protagonisti al Caffè della Versiliana

MASSA-CARRARA – Viticoltori eroici, custodi del territorio ed il “caso” del Candia Doc. Se ne parla lunedì 19 luglio alle ore 18.30 al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca) in occasione della serata evento promosso dal Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani nell’ambito del progetto di comunicazione realizzato attraverso il cofinanziamento Feasr del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana – sottomisura 3.2. La giornata evento sarà l’occasione per parlare dell’esperienza della viticoltura eroica apuana, e più in generale toscana, del territorio e del progetto di comunicazione e promozione che il Consorzio di Tutela ha costruito e realizzato in questi due anni per consentire alla piccola Doc di continuare a crescere. Due i momenti che caratterizzeranno la giornata.

L’appuntamento con il talk show dal titolo “La viticoltura eroica ed i custodi del territorio: il “caso” del Candia dei Colli Apuani Doc”. Conduce il giornalista, Fabrizio Diolaiuti. Ospiti dell’incontro il Presidente del Consorzio, Fabrizio Bondielli; l’agronomo, Giovanni Lagomarsini; l’enologo Giorgio Baccigalupi e Roberto Gaudio del Cervim (Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna, in Forte Pendenza e delle Piccole Isole). L’altro momento sarà la degustazione dei vini della viticoltura eroica del Candia Doc a cura dell’Associazione Italiana Sommelier di Massa Carrara a completamento del percorso conoscitivo.

“Il Caffè della Versiliana è uno dei contenitori che abbiamo scelto per incontrare addetti ai lavori, cultori e turisti. Parleremo di vino e lo faremo anche apprezzare con una degustazione al termine del talk show sotto i pini di D’Annunzio. – spiega il presidente del Consorzio, Fabrizio Bondielli – Sarà una bella occasione in un contesto molto conosciuto, famoso e autorevole per farci scoprire un po’ più da vicino da un pubblico sempre più ampio ed interessato”.

L’appuntamento al Caffè della Versiliana suggella anche l’attività di sponsorship tra il Consorzio di Tutela e il Festival della Versiliana. Si tratta di una delle tante azioni che il Consorzio di Tutela ha messo in campo a fianco della campagna spot su “Radio Nostalgia” dal titolo “Noi siamo la viticoltura eroica”, il documentario sul canale tematico “Wine-Tv” su Sky 815 e la nuova App “BevoCandia” che sarà presentata proprio in occasione del salotto di Marina di Pietrasanta