BARBARASCO – Si è tenuta ieri sera nel centro di Barbarasco (Massa-Carrara), in modo partecipatissimo, la gara Amministratori per il Meyer destinata a raccogliere fondi per le famiglie costrette a Firenze durante la permanenza in ospedale dei loro figli. Una giornata all’insegna della solidarietà assolutamente riuscita, che ha visto susseguirsi due gare, la prima nel tardo pomeriggio per gli atleti e la seconda per i sindaci e amministratori della Lunigiana e Provincia. L’evento ha raccolto 2mila e 93 euro che sono stati subito versati alla Fondazione.

«Una bellissima serata in cui siamo stati insieme, ci siamo divertiti e abbiamo fatto del bene! – ha commentato a caldo il sindaco Matteo Mastrini, organizzatore, insieme al Corrilunigiana, dell’evento sportivo – Grazie a tutte le persone e agli amministratori che hanno accolto l’appello della Fondazione dell’Ospedale pediatrico Meyer. Grazie a tutti i bambini che, con Alegria Gomez De Latorre, hanno ballato a ritmo di zumba. Grazie a tutti gli atleti che, con Alessio Signanini, hanno pedalato e fatto Spinning. Grazie alle associazioni “Pro Loco” e “Le mie Radici” per l’apporto che, come sempre, hanno saputo dare. Grazie a Il Binocolo che, con Fabrizio Del Giudice, Graziella Cultraro e Roberto Fregosi, ha ripreso questo evento. Infine, grazie alla persona che è stata l’anima di questo evento, Maria Vittoria Botti, e a Massimo Codeluppi che ci ha sostenuto con gli amici del Corrilunigiana. Un ringraziamento anche all’assessore aullese Marco Mariotti che oltre a dare una grande mano, mi ha battuto sul traguardo. All’anno prossimo!»

La classifica, infatti, ha visto arrivare primo classificato Marco Mariotti, assessore del Comune di Aulla; secondo classificato lo stesso sindaco Matteo Mastrini e terzo sul podio l’assessore Giammarco Simi di Villafranca.