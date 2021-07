Reggio-Fivizzano-Mare, Cna è favorevole: «Necessario guardare al futuro»

MASSA-CARRARA – Cna favorevole al progetto della Reggio-Fivizzano-Mare. Una posizione confermata dalla principale associazione degli artigiani in occasione dell’incontro tra il direttore generale della Cna di Massa-Carrara, Paolo Ciotti e il responsabile delle relazioni istituzionali dell’associazione, Gino Angelo Lattanzi con il sindaco di Fivizzano, Gianluici Giannetti all’indomani dell’approvazione nell’ultima seduta del consiglio, di un ordine del giorno per rendersi capofila dell’iniziativa e coinvolgere tutte le istituzioni e associazione di categoria. “E’ stato un incontro positivo – spiega Cna – in quanto riprendere l’idea progettuale della detta Fivizzano mare e/o Reggio-Fivizzano – mare è una buona occasione per fare emergere le necessità di nuovi collegamenti considerando che abbiamo tracciati stradali secolari se non addirittura millenari e oggi non più corrispondenti alle esigenze e necessità di mobilità dei cittadini”.

Secondo Cna è arrivato “il momento di fare chiarezza in quanto qualsiasi nuova infrastruttura che si vuole realizzare deve ben tenere di conto, non solo della salvaguardia ambientale che è cosa importante, ma anche di superare i condizionamenti politici e amministrativi in termini di confini localistici. E’ necessario – ribadisce Cna – guardare al futuro nel contesto di una effettiva programmazione territoriale nella consapevolezza che la dotazione di infrastrutture rappresenta, per un sistema produttivo, un aspetto fondamentale per il rafforzamento e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, per agevolare l’attività delle aziende presenti a livello locale e allo stesso tempo costituire uno stimolo per l’insediamento di nuove attività produttive. Le infrastrutture stradali – conclude Cna – sono un veicolo determinante per la competitività delle economie locali e per creare, conseguentemente, anche nuova occupazione”.