Carrara, i bagni pubblici di piazza d’Armi tornano in funzione: «Un intervento molto delicato»

CARRARA – I bagni pubblici di piazza d’Armi sono nuovamente funzionanti e accessibili. Dopo l’intervento da 200mila euro effettuato dal settore Lavori Pubblici su via Chiesa, che ha permesso di risolvere in via definitiva il problema delle infiltrazioni, e a seguito di una veloce opera di manutenzione dei locali, da qualche giorno i servizi igienici sono nuovamente funzionanti.

«Grazie ai settori Lavori Pubblici e Sociale, diamo una risposta positiva a una richiesta molto forte che arrivava non solo da chi frequenta la piazza ma anche da commercianti ed esercenti. Sì perché oltre ai bambini che con le loro famiglie vanno a giocare in piazza D’armi, i bagni potranno essere utilizzati da visitatori che arrivano in città» spiega l’assessore al Commercio Daniele Del Nero ricordando che nel suo giro di incontri con negozianti e ristoratori, il ripristino di questo servizio era stato indicato tra le priorità. I tempi di riapertura sono stati condizionati dalle opere di impermeabilizzazione di via Chiesa: «E’ stato un lavoro molto delicato. L’intervento ha previsto lo scavo e l’asportazione della fondazione stradale esistente e un rinforzo della struttura attraverso la realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato collaborante con le sottostanti volte, senza che queste fossero toccate. È stato inoltre realizzato un nuovo manto stradale impermeabile dotato di un sistema drenante per l’acqua» ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi, in riferimento ai lavori da 200mila euro che hanno interessato il sito.

Con la riapertura dei bagni è stato attivato il servizio di pulizia e quello di gestione: quest’ultimo sarà garantito attraverso due borse lavoro messe a disposizione dal settore Servizi Sociali. I bagni saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.40 e dalle 15.40 alle 19.00.