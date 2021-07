BAGNONE – Proseguono i cantieri sul territorio comunale di Bagnone (Massa Carrara). Questa volta, a essere oggetto di riqualificazione, è il bivacco dei Tornini, sito nel Parco Nazionale del’Appennino Tosco Emiliano di cui proprio il Comune fa parte. Un luogo conosciuto da tutti i lunigianesi amanti dei funghi e dei boschi, ma anche dai turisti che spesso raggiungono la meta proprio per lo stesso divertimento. Il progetto è quello di ripristinare e rendere più accogliente il rifugio che sarà ristrutturato grazie ai fondi europei facenti parte del bando Psr Misura 8.5. L’investimento, insieme a quello realizzato lungo il torrente Bagnone, sarà di oltre 140mila euro.

Tutte realizzazioni importanti, quelle bagnonesi, per gli appassionati di trekking e non solo, che dimostrano quanto l’amministrazione stia mettendo al centro del rilancio del proprio territorio il turismo ambientale. Al termine delle numerose riqualificazioni la scelta, per i turisti, sarà davvero ampia.