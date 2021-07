Avis Massa-Carrara: «E’ emergenza sangue, abbiamo bisogno di voi»

MASSA-CARRARA – L’emergenza sangue non va in vacanza, c’è sempre bisogno di donazioni. Francesco Iacopetti, nuovo presidente di Avis Zonale Massa-Carrara, lancia un appello a tutti i donatori di sangue e plasma della provincia: « In estate gli interventi non si fermano e le sacche a disposizione scarseggiano. Rilanciamo l’allarme della dottoressa Anna Baldi, responsabile dei servizi trasfusionali per la provincia di Massa Carrara, affinché i donatori si attivino per prenotare le donazioni di sangue di cui, ad oggi, vi è sempre più necessità. Le nostre volontarie e i nostri volontari sono impegnati ogni giorno nell’attività di chiamata e prenotazione dei gruppi sanguigni di cui vi è più urgente necessità, ma è indispensabile uno sforzo comune, da parte delle associazioni e dei singoli donatori, affinché sia garantito il sangue a chiunque ne abbia bisogno, per piccoli e grandi interventi. I contatti delle associazioni sono facilmente individuabili su internet e i nostri volontari sono sempre pronti a rispondere a dubbi e domande dei donatori e dei candidati donatori. Ricordiamo che, con un gesto apparentemente piccolo come quello della donazione di sangue ed emoderivati è possibile salvare vite ed essere di enorme aiuto alla collettività e al sistema sanitario.»