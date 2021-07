Una strada di collegamento tre Reggio Emilia e Carrara, per Fivizzano è sì

FIVIZZANO – Nel consiglio di lunedì 12 luglio, il Comune di Fivizzano (Massa-Carrara) ha approvato un ordine del giorno all’unanimità per rendersi capofila e portatore d’interesse del progetto ambiziosissimo della creazione di una strada a scorrimento veloce che dovrebbe collegare Reggio Emilia a Carrara. L’idea nata dal comitato “Una strada per la Vita Gino Chinca” in ricordo del compianto professore, che già negli anni 80 aveva promosso l’iniziativa, è stata accolta dal sindaco e dal consiglio tutto come una grande opportunità di rilancio dell’intera Lunigiana Orientale, una via di sviluppo per le due province e per le regioni di Toscana ed Emilia.

Il sindaco Gianluigi Giannetti si è reso disponibile da subito per supportare l’iniziativa del comitato: «Con questo atto ufficiale si avvia l’idea di progettualità della strada, che ci permette di presentarci alle altre istituzioni interessate per coinvolgerle e condividere l’iniziativa. La cosa che mi preme sottolineare è che questa idea non vuole e non deve avere nessun colore politico, è per il bene del territorio e tutte le forze politiche assieme alle associazioni di categoria e alla popolazione devono avere un obiettivo comune. Per noi è un sogno che dura ormai da oltre 40 anni. A volte i sogni si realizzano, siamo convinti e consapevoli che per arrivare alla meta il cammino è complicatissimo, ma spesso le condizioni e le opportunità devono essere colte al momento giusto, e questo pensando anche ai tanti milioni del Recovery Plan che potrebbe aiutarci.»