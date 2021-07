Turisti senza guardia medica fino ad agosto sulla costa apuana. Guglielmi (Asl): «Manca il personale»

MASSA-CARRARA – Niente guardia medica, almeno fino al 1° di agosto, per i turisti che vengono a passare le vacanze sullagu costa apuana. Il servizio è sempre stato attivo negli ultimi anni da giugno a settembre, così che i villeggianti, in caso di problemi di salute, potessero avere un’alternativa lontano da casa alla visita del medico di famiglia.

Dopo diverse segnalazioni giunte alla nostra redazione da parte di turisti, soprattutto nella zona di Marina di Massa, a fare chiarezza ci ha pensato la responsabile della zona Apuane dell’Usl Toscana nord ovest, la dottoressa Monica Guglielmi: “La guardia medica turistica – spiega alla Voce Apuana – è un servizio che abbiamo sempre fatto: partiva da giugno e finiva a settembre. Avevamo postazioni a Marina di Carrara, alla Partaccia, a Marina di Massa e, due anni fa, anche a Cinquale. Il problema di quest’anno è che, purtroppo, non siamo riusciti a trovare medici. Ne abbiamo soltanto tre, motivo per cui possiamo partire solamente da agosto. Li abbiamo cercati in tutti i modi, ma non li abbiamo trovati: non era mai successo”.

“Siamo a conoscenza del problema da un po’ di tempo – conclude – tant’è che avevamo pensato di utilizzare i medici Usca, ma è una procedura che richiede l’ok dalla Regione e dell’azienda”.