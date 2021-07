CARRARA – Grande folla in piazza del Duomo a Carrara in occasione delle nozze del campione d’Europa Federico Bernardeschi con la showgirl Veronica Ciardi. L’attaccante della Juventus e della Nazionale è tornato in terra apuana dopo soli due giorni dalla finale contro l’Inghilterra, dove peraltro ha segnato uno dei rigori decisivi. Ad attendere l’arrivo dello sposi una piazza gremita con circa cinquecento persone tra appassionati di calcio e non, incuriositi dalle nozze “vip” del concittadino.

La zona ha cominciato a popolarsi già un’ora prima dell’inizio delle nozze, fissato alle 17.30. All’arrivo dello sposo su un Range rover nero, la folla si è letteralmente riversata su di lui con cori e parole d’affetto. Poco dopo è stato il turno della sposa, giunta in piazza su un maggiolino azzurro. Pochi i vip (nessun giocatore della Juventus né della Nazionale ad assistere alle nozze) ma tanti i parenti e gli amici di una vita presenti all’evento, ripreso in diretta anche dalle telecamere della Rai.

Prima della cerimonia si è soffermato coi giornalisti Alberto Bernardeschi, padre di Federico, per alcune dichiarazioni che si sono concentrate soprattutto sulla grande vittoria dell’Italia a Euro 2020. “Non ho avuto paura che sbagliasse dal dischetto – ha confessato – so che è forte a tirare i rigori. Ero quasi sicuro lo segnasse”.

Nel corso della cerimonia la piazza ha continuato a riempirsi. L’uscita dei neo sposi è stata accolta con applausi e cori da un migliaio di cittadini e, poco prima di partire a bordo del Range rover, il campione azzurro si è alzato in piedi ed ha incitato la folla con il classico “Po po po”, congedandosi con un “I campioni dell’Europa siamo noi” e un cenno di ringraziamento ai tanti, tantissimi concittadini giunti a salutarlo.

La festa si sta svolgendo in queste ore all’Amare Beach, a Marina di Carrara (ex bagno Principe), lo stabilimento balneare acquistato recentemente dallo stesso Bernardeschi (le foto della festa sono state gentilmente fornite da Fausto Gasparotti).

Di seguito riportiamo i video di alcuni momenti dell’evento.

L’arrivo dello sposo



L’arrivo della sposa



Le parole di Alberto Bernardeschi, padre di Federico



Festa all’Amare Beach: «I campioni dell’Europa siamo noi!!!»