CARRARA – A 300 metri dall’inizio dell’antica strada che dal cimitero di Castelpoggio porta alla Maestà, si è creata una discarica abusiva. A segnalarlo è un lettore, Sergio Salvetti, che ha fotografato la zona due volte a distanza di un mese l’una dall’altra per dimostrare come gli sversamenti siano continuati. “Trovo deprecabile questo comportamento – dice – che deturpa e inquina il bosco. E mi meraviglio che ci siano persone del paese che mettono in atto certi atti vandalici per il nostro e loro territorio. Nella speranza che questa segnalazione possa fermare questo scandalo e possibilmente dare modo a chi di dovere di identificare questi incivili”.