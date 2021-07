Lavori all’acquedotto a Marina di Massa nella notte del 15 luglio, sospesa l’erogazione dell’acqua

MARINA DI MASSA – Proseguono i lavori all’acquedotto di Marina di Massa. Per questo, giovedì 15 e venerdì 16, dalle ore 22.00 del 15 alle ore 00.00 del 16, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade: viale

Amerigo Vespucci, via Padova, via Licciana, via Verona, via Vicenza, viale Lungomare di Ponente.

Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi

minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.