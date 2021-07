MASSA-CARRARA – La gioia e i festeggiamenti nelle piazze e nelle principali strade della di Massa-Carrara. Come in tutto il resto d’Italia, anche nella provincia apuana la notte magica appena trascorsa è stata caratterizzata da caroselli per la vittoria dell’Italia nella finale dei campionati europei di calcio contro l’Inghilterra.

Cori, caroselli, clacson, fuochi d’artificio, maglie azzurre, bandiere tricolori al vento e tanta voglia di fare festa dopo mesi durissimi rinchiusi in casa. Dalle strade della costa apuana, in particolare Marina di Carrara e Marina di Massa, alle piazze della Lunigiana è stato un susseguirsi di auto e moto con migliaia di tifosi letteralmente in delirio.

A Marina di Carrara il viale XX Settembre, all’altezza di piazza Menconi, e l’incrocio tra via Rinchiosa e viale Colombo sono stati i punti nevralgici della festa. Un punto inedito della festa, invece, è stata la spiaggia dell’Amare Beach (l’ex bagno Principe) acquistato proprio quest’anno dall’attaccante della Nazionale, Federico Bernardeschi, andato a segno con uno dei rigori che hanno regalato la vittoria agli azzurri. Anche da lì sono stati lanciati i fuochi d’artificio.

Stessa situazione a Marina di Massa, in piazza Betti dove l’entusiasmo ha raggiunto le stelle (come riportiamo nel video qui sopra a cura di Angelovideoreporter – Produzioni video. Qui sotto, invece, il video dei festeggiamenti di Marina di Carrara). In Lunigiana a scendere in piazza per i festeggiamenti anche i sindaci di Aulla, Roberto Valettini, e di Tresana, Matteo Mastrini.

Una festa per la Nazionale che mancava da quel 9 luglio 2006 quando gli azzurri si laurearono campioni del mondo nella finale contro la Francia. E voi? Avete festeggiato? Inviateci le vostre foto della festa a redazione@voceapuana.com. Le pubblicheremo.