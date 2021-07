Tutto pronto per la finalissima di Euro 2020 e a Massa scatta il giro di vite anti-alcol

MASSA – Tutto pronto per la finalissima del campionato europeo di calcio tra Italia e Inghilterra. Il fischio d’inizio sarà alle 21 e a Massa, «per prevenire disordini», scatterà il giro di vite anti-alcol. L’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Francesco Persiani, sarà valida a partire dalle 22 fino all’una di lunedì 12 luglio.

Nello specifico, l’ordinanza n. 135/2021 vieta sul territorio comunale la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche sia presso esercizi di vicinato sia attraverso distributori automatici. L’ordinanza vieta altresì la vendita per asporto «sia in forma fissa che itinerante» di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine presso locali dove vengono somministrati alimenti e bevande.

«È vietato inoltre – ha fatto sapere il Comune – il consumo e la detenzione di dette bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine nelle vie, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico. Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico».