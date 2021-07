Un lunigianese a Londra, il suo cuore batte per l’Italia: «Clima friendly, ma la tensione sale»

LONDRA – Essere un lunigianese a Londra a -1 dalla finale degli europei di calcio 2020 tra Italia e Inghilterra è un’esperienza da provare, soprattutto per chi il calcio lo ama, ne è sfegatato tifoso e vive proprio nella città che vedrà assegnare il tanto ambito titolo, dopo quello mondiale.

La Voce Apuana ha chiesto al Pontremolese Gianni Airaghi, trapiantato in Inghilterra, qual è il clima che si respira a Londra per il match di domani: “Il clima è molto friendly, ma allo stesso tempo si può capire che la tensione sta salendo e, insieme, anche un po’ di nervosismo. Prevedo un’intesa mattinata, sicuramente tanti correranno nei supermercati a fare la spesa per organizzare una grigliata memorabile con amici, oppure a fare la corsa per trovare un posto al local Pub.”

E, invece, sul posto di lavoro, con i colleghi, che aria si respira?

“Nell’ambito lavorativo devo dire che è una pacchia essere italiano. Tutti gli appassionati di calcio ti chiedono informazioni a riguardo, sono sempre molto interessati. Ovviamente gli sfottò non mancano, ma sono comunque piacevoli e ti mettono di buon umore.”

Gary Neville, ex capitano del Manchester United e oggi opinionista sportivo, si è espresso così sulla finale di Euro 2020, gara in cui la sua Inghilterra dovrà vedersela con l’Italia di Roberto Mancini: “L’Italia sta facendo il massimo ma sento che non saranno all’altezza.” Cosa ne pensi? Ne hai parlato con amici e colleghi inglesi?

“Penso si tratti di gelosia, o meglio di timore nell’incontrare la nazionale italiana di calcio di alta classe. Non ci dobbiamo scordare che è dal 1955 che gli inglesi non vincono nulla, quindi la paura di perdere è tanta e qui la possiamo avvertire. Però alcuni miei connazionali dicono che sia già tutto deciso: Inghilterra campione d’Europa 2020 che entrerà nella storia come prima nazione non europea a vincere una competizione europea.”

E la tua partita come sarà? Con chi vedrai la finale e quale sarà la tua tenuta da tifoso?

“Con amici di famiglia che provengono da diversi paesi: turchi, greci, francesi, italiani come me, ma soprattutto inglesi. E, visto che tornerò tardi dal lavoro, la mia tenuta sarà quella da autista di autobus, ma nello zaino avrò la maglia dell’Inter numero 4 di Zanetti da tirare fuori al momento opportuno ovviamente.”

E un pronostico?

“Quello non posso farlo, ma sempre forza Italia e speriamo che in tutti i casi sia una bella partita.”

E se dovesse vincere l’Inghilterra?

“Grande festa comunque, ma con tutti gli italiani delusi e poi a casa che dopodomani è lunedì e si lavora”

Insomma, anche in Inghilterra, come già ha dimostrato Gianni, batte il cuore lunigianese per la nazionale italiana, e sempre con spirito di amicizia. Forza azzurri.