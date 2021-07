Sanitari “no vax”, l’Ordine dei Medici: «A Massa-Carrara ancora nessuna segnalazione»

MASSA – Il vaccino come «opportunità che la popolazione non può lasciarsi sfuggire», il doppio dovere etico dei sanitari, «tutori di sé stessi e ricchezza per il paziente» e l’obbligo vaccinale, che non può che «essere giusto, nell’interesse della collettività». Si può riassumere così la posizione del presidente dell’ordine dei medici di Massa-Carrara Carlo Manfredi, intervistato dalla Voce Apuana su alcuni dei temi più caldi al momento in materia di Covid-19. «Il vaccino – sostiene – è uno strumento di effettiva prevenzione, è un vantaggio per tutti. Lo sviluppo è avvenuto in maniera accelerata al punto che può aver sorpreso molti, ma tutto l’iter è stato seguito facendo, punto per punto, tutto quello che è previsto. Ci sono anche garanzie sulla sua efficacia la tollerabilità del vaccino, fermo restando che, come per tutti i farmaci e tutti i vaccini, il profilo di tollerabilità ed efficacia definitivo si stabilisce sul campo. E’ un difetto di conoscenza – spiega ancora il medico – che è implicito al fatto che prima non si può sapere tutto. Si decide di mettere in uso il vaccino quando le conoscenze sono sufficienti a garantire che i vantaggi sono sicuramente superiori ai rischi che si corrono. E’ stato fatto un percorso a tambur battente: man mano che andavano avanti le conoscenze c’è stata la validazione da parte delle autorità preposte, Ema e Fda, e questo ha dato ampie garanzie, come il riscontro nelle popolazioni vaccinate in numero elevato ha permesso di poter vedere».

Per il presidente dell’ordine dei medici, ogni sanitario dovrebbe vaccinarsi in quanto si trova in una duplice posizione: «Intanto quella di difendere se stesso, e poi di tutelare anche il prossimo. Perché se i soccorritori soccombono, non possono più soccorrere coloro che hanno bisogno. Il sanitario ha un dovere etico verso i pazienti e di auto tutelarsi in quanto ricchezza per il paziente. Deve tutelare la sua integrità vaccinandosi, e così facendo evita di essere lui stesso un super diffusore». Parole che vanno nella direzione del pieno sostegno all’obbligo vaccinale per il personale sanitario, per il quale negli ultimi giorni stanno aumentando i ricorsi al Tar da parte dei medici “no-vax”. «E’ un obbligo giusto – afferma il medico -: esiste nell’interesse della collettività».

«Nessuna segnalazione di renitenza al vaccino tra i medici apuani»

Nelle ultime settimane, in Italia, centinaia di operatori sanitari si sono rifiutati di vaccinarsi contro il Covid-19. E l’obbligo vaccinale istituito dal dl n.144/2021 ha fatto scattare la loro automatica sospensione. Casi di questo genere, a Massa-Carrara, non sono stati ancora segnalati. «E’ l’Asl che deve valutare chi si è vaccinato e chi no, sulla base degli elenchi che tutti gli ordini professionali hanno consegnato alla Regione due mesi fa – ha spiegato Manfredi -. L’Asl registra le eventuali renitenze e ce le comunica dopo aver attivato una procedura di verifica e di invito del sanitario a ricevere la vaccinazione. Per il momento, all’Ordine dei Medici di Massa-Carrara, non è ancora arrivata alcuna segnalazione». Qualche, però, ha già espresso segnali di esitazione. «Uno è venuto da me, aveva delle perplessità. L’ho invitato caldamente a vaccinarsi – confessa il presidente dell’Ordine – un altro mi ha mandato una diffida dal prendere iniziative disciplinari contro di lui nell’eventualità che venga accertato che non si è sottoposto al vaccino. Ma questa è una cosa che deve accertare l’Asl che dovrà anche valutare, in base alla posizione lavorativa del soggetto, se è possibile mantenerlo in servizio adibendolo magari ad attività che non prevedano contatto diretto con i pazienti».