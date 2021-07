Cobas: «Comune, servono sindacalisti svincolati dai partiti»

CARRARA – Nei giorni scorsi si è costituito il Terminale Associativo Sindacale dei Cobas – Pubblico Impiego (Tas) al Comune di Carrara. «Come in altri luoghi di lavoro, diventa sempre più necessario che i lavoratori si dotino di rappresentanti sindacali svincolati da ogni partito e senza collusioni politiche; ciò è ancora più importante per chi lavora all’interno di un Comune dove spesso le relazioni tra sindacati e controparte sono inquinate dalle clientele politiche», spiegano in un comunicato i vertici provinciali di Cobas.

«Anche nel Comune di Carrara, – concludono – dopo il fallimento del rinnovamento politico che nulla ha migliorato neppure rispetto alle condizioni di lavoro, c’è bisogno di rompere l’immobilismo sindacale. Il Tas è un primo strumento che i Cobas mettono a disposizione per tutte le persone che in Comune vogliono riprendere il controllo della loro vita lavorativa».