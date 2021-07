MONTIGNOSO – Erp di Massa-Carrara ha costruito un fabbricato in via Roma a Capanne di Montignoso con due alloggi popolari nel segno dell’ecologia e del risparmio energetico. E’ stato infatti installato sulla copertura dell’edificio un impianto fotovoltaico costituito da 3 moduli, aventi ciascuno una potenza di 300 Watt per una potenza complessiva di 900 Watt, allacciati in parallelo alla rete Enel tramite inverter installato in un apposito vano ricavato a margine della proprietà.

«Con tale intervento – spiega l’ente – Erp punta a ottenere un significativo risparmio energetico per la struttura abitativa mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal sole. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale. Con questo intervento oltre a non avere alcun inquinamento acustico, si ottiene un risparmio di combustibile fossile e una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti».

L’impianto è stato attivato ed è funzionante dal 22 giugno scorso. Erp inoltre è impegnata nel recupero di alloggi su tutto il territorio provinciale. «Abbiamo intrapreso da tempo con Erp un percorso virtuoso di recupero degli immobili del territorio – spiega Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso – seguendo la logica del risparmio energetico per mettere a disposizione abitazioni decorose che consentano una migliore integrazione alle persone a cui vengono assegnate. Si procede così nella direzione auspicata dall’Europa».