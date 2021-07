Un concerto all’hub di Carrarafiere, l’attesa per il vaccino allietata da musica classica e jazz

Il concerto, della durata di un’ora e mezza, sarà diviso in due parti: una classica e una jazz. Per il concerto classico si esibiranno Carlo Palese al pianoforte e Alberto Bologni al violino, per il concerto jazz Ugo Bongianni al piano e la cantante Sara Maghelli.

L’associazione Donatori di Musica da anni offre momenti di svago e sollievo ai pazienti oncologici, ancora una volta la musica sarà così la protagonista di un evento importante per la nostra comunità che vuol essere un messaggio di ritrovato benessere e di speranza.

E’ possibile seguire la diretta facebook sul profilo dell’Azienda USL Toscana nord ovest.