Storia del panigaccio e fattorie didattiche, a Podenzana i campus estivi sono differenti

PODENZANA – Aperte le porte del Parco del Gaggio e dello Stadio Comunale (di prossima intitolazione a Rolando Rocchi). È partito il Campus Estivo per bambini, che si svolgerà per tutto il mese di luglio a Podenzana presso il Parco del Gaggio. I bambini trascorreranno le loro mattinate estive immersi nella natura, intrattenuti da laboratori creativi, di inglese, teatro, musica, ballo, tradizioni e folklore, grazie alle educatrici ed educatori dell’associazione Gaia Alma Mater, con la collaborazione della Pro Loco e con il Contributo della Comunità Sloow Food del Panigaccio Tradizionale di Podenzana. I bambini visiteranno tre fattorie didattiche Lunigianesi e saranno accompagnati in un bellissimo viaggio nella storia del Panigaccio e della comunità di Podenzana che non li lascerà indifferenti.

Due settimane dedicate allo sport, dal 5 al 18 luglio, con il campus di Calcio organizzato dalla collaborazione tra Asd Atletico Podenzana e Pietrasanta Calcio, con la partecipazione di istruttori qualificati, che faranno divertire i bambini sul prato Verde del nuovo impianto sportivo Comunale.

«Esprimo soddisfazione per gli eventi promossi grazie all’ iniziativa ed alla collaborazione delle Associazioni del territorio e della Comunità di Podenzana, pronta ad esprimere, in ogni occasione, i valori dell’accoglienza, della solidarietà e del sostegno, più che mai importanti se rivolti ai bambini in questo momento storico particolare.»