A Tresana tornano i festeggiamenti di San Quirico insieme a tanta solidarietà

TRESANA – Con l’estate e l’allentamento delle misure anti-Covid tornano i festeggiamenti di San Quirico per il 2021. Una ricorrenza importante per la comunità di Tresana (Massa-Carrara) poiché finalmente si potrà tornare a stare tutti insieme, anche se resta comunque fondamentale attenersi alle regole imposte dalla pandemia.

Alle ore 8 sarà aperto il mercato presso il parco Fiera di Barbarasco, mentre verso le 18.30 si terrà l’evento ludico motorio di corsa al quale tutti potranno partecipare e che vedrà i runners compiere il circuito da Barbarasco e Tassonarla; alle ore 20.30 la santissima Messa, sempre all’aperto, nel parco e, infine, alle 21.30 gli amministratori si troveranno al via per correre, dopo un anno di stop, l’evento “Amministratori per il Meyer”, dedicato alla raccolta fondi destinata alle famiglie che hanno bisogno di sostegno economico per assistere i propri figli da vicino.

2chilometri e 900metri di solidarietà che il sindaco di Tresana Matteo Mastrini compie sempre volentieri da quando ha iniziato a indossare la fascia tricolore.