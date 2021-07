MASSA – Ancora una volta l’I.C. Don Milani ha dimostrato il suo carattere aperto, inclusivo e accogliente. Una scuola che si è messa a disposizione per restituire spazi e tempi di relazione, per dare ai propri studenti la possibilità di riannodare quelle relazioni bruscamente interrotte dalla pandemia. Una scuola che si è attivata per riaffermare il suo valore formativo per la comunità scolastica, riaprendo le sue porte all’Europa e promuovendo incontri significativi anche in estate. Una scuola che, nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, ha proposto gratuitamente i progetti Sport per Tutti, per favorire la socializzazione attraverso il movimento, e, come già da diversi anni prima della pandemia, l’English Summer Camp, una full immersion nel mondo anglosassone. Per una settimana, giovani tutor madrelingua hanno saputo stimolare i bambini ad esprimersi spontaneamente in lingua inglese, coinvolgendoli con un metodo ludico-didattico.

Le docenti della Don Milani sostengono l’apprendimento linguistico attraverso il gioco e il divertimento, per questa ragione propongono ai propri alunni la partecipazione a The Big Challenge, un gioco-concorso in lingua inglese che quest’anno ha visto Emma Bianchi – 1^ media – e Dionisia Ghio – 2^ media – premiate con il Primo Premio Regionale. A Jacopo Castronuovo – 1^ media – e Anita Ciuffi – 2^ media – è stato invece consegnato il Secondo Premio Regionale.