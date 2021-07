MASSA-CARRARA – Nove lettori su dieci dicono “sì” all’eutanasia legale. Questo il risultato che emerge dal sondaggio lanciato dalla Voce Apuana dopo il via alla raccolta firme nell’ambito della battaglia dell’ex europarlamentare Marco Cappato, in visita a Carrara lo scorso 23 giugno. Per giungere al referendum l’obiettivo è 500mila firme, da consegnare in Corte di Cassazione entro il 30 settembre.

Pochissimi i contrari: soltanto un 8% (un 2% ha dichiarato di non saper rispondere). Tra questi c’è Natale, che commenta sulla pagina Facebook de La Voce Apuana: “Contrarissimo! Col covid ci siamo tanto preoccupati dei nostri vecchi e dei più fragili, e ora li vogliamo uccidere con l’eutanasia? Quanta ipocrisia in questo paese alla deriva”. Sabrina, invece, chiede di “smettere di speculare sulla vita delle persone”. “Basterebbe non fare l’accanimento terapeutico – sostiene -, che non ci sarebbe bisogno di eutanasia. Ci manca anche questa a far guadagnare le solite élite e a perdere la dignità umana. Ci vuole rispetto per la vita sempre, inutile fare cliniche, in cui a forza si tengono a respirare e a volte neppure quello e poi ora fare altre cliniche per ucciderle”. Parole forti quelle di Antonella, che parla di “legalizzazione del suicidio” definendolo un “atto terrificante”.

Tra i favorevoli, invece, tanti si appellano al libero arbitrio. “Favorevolissima – scrive Connye – Ognuno deve essere libero di poter fare ciò che desidera della propria vita e se gravemente malato deve poter scegliere se porre fine alle proprie sofferenze senza passare dall’accanimento terapeutico”. “Quando non ha più senso vivere – commenta Valentina – È un gesto di coraggio. Tutti amiamo la vita, ma deve essere vita”. E’ toccante infine il commento di Mony: ” È difficile rispondere, perché come malata oncologica al quarto stadio direi di sì ì, ma come cattolica praticante la mia risposta sarebbe no”.