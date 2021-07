«Cestini stracolmi, marciapiedi incompleti e i camion ci assediano. Fate qualcosa per Marina Est»

MARINA DI CARRARA – «Per l’ennesima volta, a nome e per conto di un nutrito gruppo di cittadini residenti nelle vie Savonarola, Cairoli, Cadorna e circondario, siamo a lamentare l’ennesimo disservizio». Inizia così la lettera giunta in redazione firmata da un gruppo di residenti della zona est di Marina di Carrara. «Come da foto allegata (quella che pubblichiamo qui sopra, ndr) si possono vedere i cestini come si presentavano ieri, domenica 4 luglio: stracolmi a causa di più mancate raccolte e della l’inciviltà di alcuni. Non si potrebbe iniziare con garantire il servizio giornaliero, sostituire i cestini aperti con quelli presenti in molti altri luoghi detti a siluro, i quali impediscono grazie a piccole aperture il conferimento della spazzatura?».

«È purtroppo da troppo tempo – evidenziano – che le nostre segnalazioni rimangono inascoltate. I camion ci assediano, parcheggiando a lato del campo sportivo e facendo la circumnavigazione della pineta; i marciapiedi rifatti (opera meritoria) non sono stati completati (non si hanno notizie di via Cairoli e le aree a verde sono cumuli di terra sassi e erbacce); la pineta pur molto frequentata in estate, è spoglia di arredi, solo poche panchine. E che dire della mancanza di servizi che spinge i molti frequentatori, sopratutto anziani, a fare i propri bisogni in qualche angolo solo parzialmente nascosto? Non si potrebbe rendere fruibili i bagni dell’ex gloriosa Portuale? E riguardo a quest’ultima che fine farà il campo, oggi pieno di infestanti e ricovero di topi e altro?».