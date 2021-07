Aulla, inaugurati l’aula “Open Air” intitolata a suor Teresa Bonfante e l’orto didattico

AULLA – Sabato Aulla (Massa-Carrara) ha reso omaggio a suor Teresa Bonfante che, di questa comunità, ha allevato centinaia di bambini presso l’asilo delle suore di Gesù. Non poteva che essere dedicata a lei l’aula di 60 mq e l’orto didattico adiacente della scuola paritaria “De Amicis” che sono stati realizzati con il contributo della Fondazione Carispezia – ancora una volta al fianco delle istituzioni scolastiche e sociali presenti sul territorio lunigianese – in questa occasione tramite il bando di erogazione “Emergenza Coronavirus. Torniamo a scuola!”.

L’aula sarà sede non solo di attività didattiche nel corso dell’anno scolastico, ma anche di centri estivi per bambini dai tre ai sei anni, durante il periodo di chiusura delle scuole, rispondendo, in modo proattivo e creativo, alle esigenze delle famiglie che richiedono questo servizio durante il periodo estivo.

All’inaugurazione, svoltasi presso il Chiostro di San Caprasio, hanno partecipato il sindaco Roberto Valettini, la delegata alla Pubblica istruzione Silvia Amorfini , l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Giovannoni e il consigliere Gabriele Gerini.