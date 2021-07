Il Corrilunigiana non si farà, la lettera degli organizzatori e il ricordo di Franco Codeluppi

LUNIGIANA – Brutte notizie anche per quest’anno per gli appassionati di corsa, il Corrilunigiana sarà rimandato. Gli organizzatori Massimo ed Enzo Codeluppi scrivono ai loro sportivi.

«Carissimi amici runners, la pandemia che ci ha messo a dura prova sembra si stia attenuando e in questo 2021 si stanno iniziando ad aprire le porte anche alle nostre beneamate gare, anche se al momento solo per i tesserati Fidal, Uisp ed enti promozionali. Con nostro rammarico comunichiamo che purtroppo anche per il 2021 il nostro storico Corrilunigiana non si svolgerà, in quanto abbiamo già saltato numerose gare e non ci sembra rispettoso partire ora.

Comunque, qualche gara che avevamo nel nostro calendario verrà organizzata regolarmente rispettando tutte le normative anti Covid e su questo vi terremo aggiornati. Una delle prime gare che verrà messa in campo post pandemia sarà disputata a Barbarsco, ed è la classica Amministratori per il Meyer. L’evento ludico motorio per raccogliere fondi in favore di Fondazione Meyer che si articola in due importanti momenti: ore 18,30, aperta a tutti fino ad un massimo di 100 partecipanti, pacco gara per tutti, quindi è importante arrivare numerosi a Barbarasco per sostenere l’iniziativa benefica. Ore 21 gara riservata agli amministratori. Per iscrizioni sono disponibili i seguenti indirizzi: infotresana@comune.tresana.ms.it oppure 3351444252. Le iscrizioni saranno aperte fino a sabato 10 luglio. Auguriamo ad ognuno di voi di poter svolgere al meglio le gare che saranno disputate. Ci vedremo prestissimo. Saluti sportivi Enzo e Massimo.»

In questa occasione il ricordo va anche alla persona che ha dato tutta la sua vita allo sport, il fondatore del Corrilunigiana e della Ciamptada aullese, Franco Codeluppi che, come oggi, 7 luglio del 2014, correva la sua ultima gara all’ospedale di Carrara. Sono passati 7 anni ma la sua presenza è sempre viva ed imponente nel mondo delle gare sportive. Franco ha lasciato un patrimonio enorme, pesante per il suo carisma, ma fortunatamente Massimo ed Enzo, suoi eredi, sono riusciti in questi anni a cercare di non farlo mai dimenticare; infatti, il circuito è il fiore all’occhiello del podismo locale e molto di più. «Caro Franco, i tuoi amici ti ricordano sempre con il sorriso ed ognuno di loro ha sempre una parola di apprezzamento per te. Manchi tantissimo ma i tuoi giocattoli sono al sicuro in mani diventate velocemente esperte, competenti e professionali. I tuoi figli ti adorano e fanno di tutto per portarti sempre in alto come meriti.»