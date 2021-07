Ambiente, i ragazzi della “Staffetti” di Massa vincono il concorso del Consorzio di Bonifica

MASSA – Hanno concluso l’anno scolastico e più in generale la loro esperienza tra i banchi alle scuole medie con un successo i ragazzi della classe 3D dell’istituto comprensivo Staffetti Massa 2 di Massa, ottenendo il primo premio al concorso bandito dal Consorzio 1 Toscana Nord a conclusione del progetto di educazione ambientale che si è svolto nell’anno scolastico 2020-21. I ragazzi hanno realizzato un opuscolo comprensivo di fotografie, poesie e commenti sul Lago di Porta, che in ragazzi hanno visitato e conosciuto nell’ambito del loro lavoro degli ultimi mesi. Scopo primario del progetto era quello di avvicinare in giovani alle tematiche ambientali del territorio locale, per giunta in un momento particolarmente delicato e difficile per tutti loro e per il mondo scuola nel suo insieme, durante il quale l’ente consortile toscano, da sempre presente ed attivo con iniziative del genere, ha voluto ancora di più puntare sugli adolescenti di questa generazione e sul loro legame con la natura. Il premio complessivo ottenuto dalla classe è pari alla cifra di 1.000 euro, che i ragazzi, al termine del loro percorso di studi alla Staffetti, hanno lasciato alla scuola insieme al messaggio di lavorare ancora e tutti insieme per il recupero di aree come quella scelta per il loro approfondimento. Ai ragazzi i ringraziamenti e i complimenti della docente di lettere e geografia Giovanna Ballerini e della dirigente scolastica Ines Mussi.