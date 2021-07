MASSA – Mercoledì 30 Giugno, presso la sede dell’automobile club di Massa-Carrara, si è svolta la premiazione dei campioni sportivi del mondo automobilistico, piloti e navigatori che si sono distinti nella stagione 2020, con risultati importanti.

La giornata si è svolta alla presenza di un’ospite d’eccezione, il Prefetto Claudio Ventrice, che ha elogiato i premiati per la loro passione e sportività, auspicando l’avvio di un percorso che, nel pieno rispetto delle norme vigenti, possa riportare le competizioni automobilistiche nel nostro territorio, vista la forte presenza di appassionati e il richiamo turistico e commerciale che questi eventi comportano, con ricadute positive sull’economia.

Il presidente dell’a.c., Fabrizio Panesi, esprimendo il proprio entusiasmo per le parole del Prefetto, ha garantito al mondo sportivo dei motori che l’ente farà ogni sforzo possibile per progettare un evento che faccia da apripista a una nuova stagione, convinto che tutte le istituzioni, pubbliche e private, saranno disponibili a costruire insieme un progetto che valorizzi la tradizione delle manifestazioni automobilistiche che, con il Rally “Città di Massa” ha raggiunto livelli di partecipazione e qualità assoluti, con prove speciali che hanno visto i nostri piloti più rappresentativi esprimere prestazioni importanti.

«Intanto – ha proseguito il presidente insieme al Fiduciario Aci Sport Provinciale – Franco Migliorini, ci prepariamo con il nostro club Aci Storico a preparare il nostro evento in programma per il 17 Ottobre, dedicato alle auto storiche, che quest’anno partendo da Massa attraverserà Carrara per arrivare a Villafranca e accompagnare i partecipanti alla visita dei borghi di Filetto e Malgrate; la giornata sarà inserita nel circuito nazionale “Ruote nella Storia” che promuoverà le bellezze della provincia e sarà seguito dal canale ACI SPORT dedicato al network delle vetture moderne e storiche, con la presenza dei media nazionali e la possibilità di sinergie con le piattaforme europee».

Ricordiamo qui i piloti e navigatori premiati nella giornata:

Nicola Tonetti: vincitore Coppa TRZ 3° zona Auto Storiche CI.3TC2 1150; Simone Catanzano: vincitore Coppa Rally 6° zona Classe A7; Giorgio Sgado’: vincitore Coppa Rally 6° Zona Classe Super 2000; Jacopo Vanelli: vincitore Campionato Regionale Aci Karting 4° Zona KZN Over.

Menzioni Speciali per aver testimoniato nelle competizioni i valori dello sport automobilistico apuano: Diego Bertonelli: campionato Porsche Carrera Super Cup; Simone Lenzetti: campionato Auto Storiche trofeo Aci Storico; Marco Federighi: campionato Italiano Rally.