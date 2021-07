MASSA-CARRARA – Tra poche settimane partiranno due campi di volontariato presso l’area protetta Lago e rupi di Porta. Si tratta di campi di prossimità, non residenziali, che coinvolgeranno in maniera attiva coloro che parteciperanno dalle ore 8.30 alle 16.30; la partecipazione è gratuita. Durante il campo sono previste attività in gruppo per tutelare la biodiversità. L’attività principale riguarda l’eradicazione della specie aliena del Myriophyllum acquaticum che sta colonizzando e impoverendo alcuni ambienti dell’area, ma sono previsti anche interventi di manutenzione delle sentieristica e di miglioramento della fruizione dell’area. Le attività di lavoro saranno intervallate da momenti esplorativi e formativi attraverso cui comprendere quanto il Lago sia importante per le sue funzioni eco-sistemiche, idrauliche e culturali.

E’ possibile iscriversi per la settimana dal 12 al 17 luglio oppure dal 19 al 24 luglio; possono iscriversi le persone di maggiore età al seguente link, nel quale si trovano anche i contatti per chiedere maggiori informazioni: https://volontariato.legambiente.it/campo/Prox18-2021/partigiani-per-natura

I campi di volontariato sono organizzati dal Circolo Legambiente Massa Montignoso, Comunità Interattive insieme al Comune di Montignoso ed al Consorzio di Bonifica Toscana Nord, il Progetto è realizzato a valere sul Bando I giovani per il volontariato 2020 del Cesvot finanziato con il contributo di Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.