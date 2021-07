A Montignoso arriva “Lo Sbarazzo”, l’evento dell’usato dedicato a tutti

MONTIGNOSO – Il giorno 2 luglio 2021 ore 9.30-12.30 presso La Casa della Solidarietà in via Sforza 58, Montignoso (Massa-Carrara), i soci ed i volontari della associazione Aics Solidarietà organizzano “Lo Sbarazzo”, un evento in cui tutti possono accedere e dove potranno trovare abiti e scarpe usati in buone condizioni per uomo, donne e bambini, oltre che giocattoli libri, biancheria, coperte e molto altro. L’associazione Aics Solidarietà Massa Carrara Odv da anni porta avanti il progetto “La Casa della Solidarietà” e il servizio dell’armadio sociale è tra i più utilizzati dagli utenti di molti territori.

Quest’anno in particolare sono state ricevute centinaia di donazioni di indumenti, giocattoli, cose per l’infanzia e molti oggetti e abiti di tutte le taglie ed età, tanto che hanno deciso di organizzare la festa aperta a tutti. Intenzione dei volontari è proseguire periodicamente con la stessa iniziativa.