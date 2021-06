Riaperta la Sp23 nel Comune di Filattiera, ma attivo il senso unico alternato

FILATTIERA – Sono state revocate le due ordinanze del maggio 2021 con le quali si chiudeva la Sp34 nel Comune di Filattiera (Massa-Carrara) all’altezza delle scuole elementari (per l’esecuzione di lavori) e al km 0,500, causa muro lesionato, che nel frattempo è stato messo in sicurezza: la strada è quindi tornata percorribile in quel tratto.

L’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara, con la quale è stata riaperta la circolazione, considerato che sono previsti lavori di sistemazione definitiva, prevede l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo fino al 31 luglio 2021 e comunque fino al termine dei lavori.