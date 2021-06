Un’aula didattica dedicata a Suor Teresa: l’omaggio di Aulla alla religiosa che ha allevato centinaia di bambini

AULLA – Il giorno sabato 3 luglio, alle ore 1O.30, presso la scuola dell’Infanzia paritaria “Edmondo De Amicis” di Aulla, verrà inaugurata, alla presenza della stampa e delle autorità civili e religiose, la grande aula didattica all’aperto intitolata a “Suor Teresa Bonfante”, la religiosa che per moltissimi anni si è occupata dell’educazione e formazione di tanti bambini aullesi. L’aula, la contigua area attrezzata e l’orto didattico sono stati realizzati con il contributo della Fondazione Carispezia – ancora una volta al fianco delle Istituzioni scolastiche e sociali presenti sul territorio lunigianese – in questa occasione tramite il bando di erogazione “Emergenza Coronavirus. Torniamo a scuola!”.

L’aula open air di 60 metri quadrati ospiterà, infatti, non solo attività didattiche nel corso dell’anno scolastico, ma anche centri estivi per bambini dai tre ai sei anni, durante il periodo di chiusura delle scuole, rispondendo, in modo proattivo e creativo, alle esigenze delle famiglie che richiedono questo servizio durante il periodo estivo. La Fondazione Carispezia ha sostenuto il progetto “Testa, cuore e… mani: un anno a scuola di natura”, permettendo l’acquisto, l’installazione e la messa in funzione dell’aula esterna con risvolti estremamente positivi per i piccoli allievi della scuola, non solo per quanto riguarda la didattica, ma anche in chiave di sicurezza sanitaria.