Sei ricoverati al Noa, due in terapia intensiva. Più di 110mila vaccinati in provincia

MASSA-CARRARA – L’azienda Usl Toscana nord ovest ha reso noto il bollettino dei dati covid riferiti agli ultimi tre giorni, ovvero da sabato 26a lunedì 28 giugno. Sono 33, in tutto, i nuovi positivi nei territori dell’azienda sanitaria. Nella zona Apuane sono stati rilevati tre nuovi casi, tutti a Massa, mentre per quel che riguarda le vaccinazioni, sono state effettuate 87.929 prime dosi e 47.281 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 57,1%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 89,5%; da 70 a 79 anni – 86,6%; da 60 a 69 anni – 80,9%; da 50 a 59 anni – 68,4%; da 40 a 49 anni – 35,4%; da 30 a 39 anni – 39%; da 20 a 29 anni – 23,8%; da 12 a 19 anni – 11,2%.

In Lunigiana un nuovo caso positivo negli ultimi tre giorni (ad Aulla). Qui la percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino è complessivamente del 56,1%. In tutto sono state effettuate 22.146 prime dosi e 14.147 cicli completi. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 91%; da 70 a 79 anni – 83,8%; da 60 a 69 anni – 77,2%; da 50 a 59 anni – 60,4%; da 40 a 49 anni – 30,4%; da 30 a 39 anni – 34,7%; da 20 a 29 anni – 22%; da 12 a 19 anni – 11,6%.

DECESSI

Non si sono registrati decessi di persone residenti nel territorio aziendale negli ultimi tre giorni.

LA SITUAZIONE AL NOA

All’ospedale Apuane sono 6 le persone ricoverate, due delle quali si trovano in terapia intensiva.