L’aiuto psicologico del medico di famiglia. Lo spiega il dottor Carlo Manfredi in diretta streaming

MASSA-CARRARA Che ruolo ha il medico di famiglia nella tua salute psicologica? Che rapporto c’è tra farmaco e psicoterapia? Che strumenti ha il sistema sanitario nazionale in questo ambito di cure? A questi e ad altri quesiti risponderà il dottor Carlo Manfredi, presidente dell’Ordine dei Medici di Massa Carrara, ospite e relatore del primo webinar promosso da Itinera – Centro Apuano di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, dal titolo “Il medico di famiglia nel percorso di aiuto psicologico” in programma mercoledì 30 giugno alle ore 21:00.

Questo format, che coinvolgerà importanti personalità sanitarie del territorio e non solo, diventerà un appuntamento mensile dedicato all’informazione su tutto ciò che concerne la prevenzione della salute psicologica e gli strumenti per raggiungerla. L’accesso alla valutazione dello psicologo e del percorso per il raggiungimento del benessere psicologico ed emotivo rappresentano ancora un argomento di difficile trattamento a livello sociale, poiché questa branca della salute continua ancora oggi ad essere stigmatizzata e avvolta in un alone di pregiudizio.

Questi incontri digitali hanno l’obiettivo di mettere in luce le importanti professionalità del territorio che gravitano attorno alla salute psicologica e illustrare al cittadino tutte le attività di informazione e prevenzione messe in campo dal sistema sanitario e da Itinera.

La diretta streaming, che include anche una sezione Q&A dedicata alle domande del pubblico per stimolare un dialogo con gli specialisti coinvolti, sarà trasmessa sulla pagina FaceBook e sul canale YouTube di ITINERA e vedrà in studio, assieme all’ospite, la presenza del dottor Jonathan Lisci e della dottoressa Antonella Grimaldi, ideatori del format e psicologi e terapeuti di Itinera.